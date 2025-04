Thesocialpost.it - L’ultimo saluto a Sara Campanella, oggi i funerali: “L’amore non commette femminicidi”

Un lungo corteo silenzioso ha accompagnato la salma di, la studentessa di 22 anni uccisa il 31 marzo da un compagno di università che la perseguitava da tempo, fino alla chiesa di San Giovanni Battista, nel cuore di Misilmeri. La piazza e le strade circostanti erano gremite di persone: amici, conoscenti, cittadini comuni, tutti uniti in un dolore composto e profondo.La bara bianca è stata portata a spalla dai familiari e dagli amici più stretti. I giovani presenti indossavano magliette nere con la scritta “No Violenza”, in segno di protesta e memoria. In mano, una foto die un palloncino a forma di cuore hanno accompagnato il corteo fino all’ingresso della chiesa. Un lungo e toccante applauso ha rotto il silenzioproprio mentre la bara saliva i gradini del sagrato.All’esterno è stato allestito un maxischermo per permettere anche a chi non è riuscito a entrare in chiesa di seguire la cerimonia.