L'ultimo saluto a Sara Campanella, "l'amore non uccide".

AGI - "Caraa nome di tutti i colleghi scriviamo con una sola voce. E' difficile trovare le parole giuste. Sei entrata nelle nostre vite in punta di piedi con quella dolcezza che sapevi portare anche nei momenti più bui. Hai saputo essere collega, amica e sorella, in ogni tuo gesto e sorrisi c'era. Ci manchi, ci manca il tuole notte trascorse insieme a studiare in videochiamata. Ricordiamo ogni piccolo frammento che ci hai lasciato. Per noi sei stata un dono, abbiamo imparato da te più di quanto tu possa immaginare". E' il messaggio che alcuni colleghi e colleghe di università hanno voluto rivolgere, al termine dei funerali a Misilmeri (Palermo), a, la studentessa universitaria uccisa lo scorso 31 marzo dal collega reo confesso Stefano Argentino. "La vita ti ha portato via in modo troppo presto e crudele ma tu non sei andata via veramente:i sempre con noi - hanno proseguito -.