Torinotoday.it - "L'ultima notte di Dante": un viaggio nell'anima del poeta al Teatro Erba

Leggi su Torinotoday.it

Altorna a grande richiesta,e date del 15 e 16 aprile (martedì ore 21 e mercoledì ore 10), “L’di”, un testo di Paolo Accossato di grande interesse per appassionati e conoscitori dicosì come per neofiti. Si tratta di una produzione Torino Spettacoli, per.