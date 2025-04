Lukaku 5 gol in 5 partite col Bologna può essere l’arma vincente

Bologna una delle vittime preferite di Lukaku. Romelu Lukaku, attaccante azzurro, con 5 gol in 5 partite contro il Bologna, si presente come l’arma vincente . L'articolo Lukaku, 5 gol in 5 partite col Bologna può essere l’arma vincente proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su Forzazzurri.net una delle vittime preferite di. Romelu, attaccante azzurro, con 5 gol in 5contro il, si presente come. L'articolo, 5 gol in 5colpuòproviene da ForzAzzurri.net.

Lukaku l'anti-Bologna: 5 gol in 5 gare contro i rossoblù. E' lui la chiave tattica - Dopo essere andato a segno, come all'andata, contro il Milan, Romelu Lukaku mette nel mirino il Bologna di Vincenzo Italiano. In vista del Monday Night di domani tra Bologna e Napoli ... (tuttonapoli.net)

Lukaku-Raspadori gemelli del gol Conte verso la conferma del 3-5-2 - Nessuno ha il posto assicurato. La regola di ingaggio nello spogliatoio è stata resa anche di dominio pubblico da Antonio Conte, alla vigilia delle ultime e decisive 9 giornate del campionato. «D’ora ... (informazione.it)

Napoli, ecco Lukaku: tra gol e assist è lui l'oro degli azzurri e di Conte - Nell’economia di una partita i gol pesano più di ogni altra cosa. Anche più di una parata decisiva. Perché quella al massimo ti può valere uno 0-0. Mentre il gol ... (ilmattino.it)