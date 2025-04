Luis Henrique Inter sfida con il Bayern anche sul mercato? I tedeschi vogliono l’esterno dell’OM

Luis Henrique Inter, sfida con il Bayern anche sul mercato? I tedeschi vogliono l’esterno dell’OM. I dettagli dalla GermaniaInter e Bayern Monaco si sfidano anche sul fronte mercato. I bavaresi fanno sul serio per Luis Henrique, come riportato anche da Sky Sport DE. Max Eberl e Christoph Freund hanno avviato i primi contatti con la dirigenza dell’Olympique Marsiglia per sondare la situazione dell’esterno brasiliano, raccogliendo tutte le informazioni necessarie.Il giocatore è già al corrente dell’Interesse del Bayern, che lo valuta positivamente per la sua duttilità in campo e per una valutazione accessibile, intorno ai 30-35 milioni di euro. Luis Henrique, legato al club francese da un contratto fino al 2028, rappresenta un nome caldo per i tedeschi. Il calciomercato Inter dovrà prestare attenzione. Internews24.com - Luis Henrique Inter, sfida con il Bayern anche sul mercato? I tedeschi vogliono l’esterno dell’OM Leggi su Internews24.com di Redazionecon ilsul? I. I dettagli dalla GermaniaMonaco sinosul fronte. I bavaresi fanno sul serio per, come riportatoda Sky Sport DE. Max Eberl e Christoph Freund hanno avviato i primi contatti con la dirigenza dell’Olympique Marsiglia per sondare la situazione delbrasiliano, raccogliendo tutte le informazioni necessarie.Il giocatore è già al corrente dell’esse del, che lo valuta positivamente per la sua duttilità in campo e per una valutazione accessibile, intorno ai 30-35 milioni di euro., legato al club francese da un contratto fino al 2028, rappresenta un nome caldo per i. Il calciodovrà prestare attenzione.

