Lugo erbacce al cimitero | Il meteo ostacola gli sfalci

cimitero di Lugo è ormai diventata una lotta contro il meteo. Almeno è così che la sindaca, Elena Zannoni, giustifica la presenza delle erbacce infestanti che continuano a crescere fra una tomba e l’altra e hanno fatto irritare parecchi lughesi. "Capisco perfettamente l’alta attenzione dei lughesi verso i luoghi che ospitano i propri defunti – spiega Zannoni – e noi intendiamo mettere tutto l’impegno possibile per mantenere i nostri cimiteri in condizioni ottimali. Nell’attenzione costante però dobbiamo tener conto delle condizioni meteorologiche in cui ci troviamo, caratterizzate da un’alternanza di caldo e piogge continue che stanno rendendo complessa la gestione del verde in tutti i contesti, pubblici e privati. L’erba cresce rapidamente e, a causa del terreno impregnato d’acqua, le operazioni di sfalcio e di pulizia risultano difficoltose: l’uso dei macchinari rischierebbe infatti di danneggiare il suolo e le stesse attrezzature. Ilrestodelcarlino.it - Lugo, erbacce al cimitero: "Il meteo ostacola gli sfalci" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Quella della manutenzione deldiè ormai diventata una lotta contro il. Almeno è così che la sindaca, Elena Zannoni, giustifica la presenza delleinfestanti che continuano a crescere fra una tomba e l’altra e hanno fatto irritare parecchi lughesi. "Capisco perfettamente l’alta attenzione dei lughesi verso i luoghi che ospitano i propri defunti – spiega Zannoni – e noi intendiamo mettere tutto l’impegno possibile per mantenere i nostri cimiteri in condizioni ottimali. Nell’attenzione costante però dobbiamo tener conto delle condizionirologiche in cui ci troviamo, caratterizzate da un’alternanza di caldo e piogge continue che stanno rendendo complessa la gestione del verde in tutti i contesti, pubblici e privati. L’erba cresce rapidamente e, a causa del terreno impregnato d’acqua, le operazioni dio e di pulizia risultano difficoltose: l’uso dei macchinari rischierebbe infatti di danneggiare il suolo e le stesse attrezzature.

Lugo, erbacce al cimitero: "Il meteo ostacola gli sfalci". Cimiteri pieni di erbacce e poco curati, la Sindaca di Lugo si scusa: "la colpa è mia, domani verrà effettuato lo sfalcio". Ne parlano su altre fonti

Lugo, erbacce al cimitero: "Il meteo ostacola gli sfalci" - La sindaca: "La vegetazione cresce rapida e il terreno è impregnato d’acqua. Così l’uso dei macchinari rischierebbe di danneggiare suolo e attrezzature". (msn.com)

Lugo, al Cimitero monumentale nuove mappe per migliorare l’accessibilità - Sarà inaugurata questa mattina la nuova segnaletica orizzontale e verticale del Cimitero monumentale di Lugo, in viale De Brozzi 81. Alle 10.30 è in ... (corriereromagna.it)

Lugo, ecco le nuove mappe del Cimitero monumentale - Sabato l’inaugurazione: nuova segnaletica orizzontale e verticale coerente con gli approfondimenti storico-artistici sulle più importanti tombe. I QR code rimandano al sito con informazioni sui sepolc ... (msn.com)