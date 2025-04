Lettera43.it - L’Ue prepara la risposta ai dazi: l’ipotesi della web tax contro le Big Tech

La Commissione europea ha fissato una scadenza: entro il 10 maggio arriverà laaiimposti da Donald Trump. La presidente Ursula von der Leyen ha annunciato che Bruxelles è pronta a vararemisure per proteggere le imprese europee, ma senza alimentare una spirale di ritorsioni che potrebbe sfociare nella stagflazione. L’Unione ha già in cantiere un primo pacchetto dida 26 miliardi di euro su beni americani. Tuttavia, la strategia potrebbe orientarsi anche versi il settore dei servizi digitali, dove gli Stati Uniti vantano un surplus di oltre 100 miliardi.valuta una web tax per le Big, norme antitrust più rigide e una stretta sull’acceso ai contratti pubblici Il cuoreffensiva potrebbe dunque essere una nuova web tax mirata alle Bigcome Google, Apple, Meta e Amazon.