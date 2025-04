L' Ue cerca una strategia per reagire ai dazi | oggi il vertice in Lussemburgo

I ministri del Commercio dell'Ue oggi si riuniranno a Lussemburgo per cercare una strategia comune su come rispondere alla guerra tariffaria globale di Donald Trump. "Il principale obiettivo è uscire con un messaggio unito", ci ha detto un diplomatico europeo. La brutalità dei dazi annunciati mercoledì 2 aprile e la minaccia di Trump di rispondere colpo su colpo con un'escalation ha rotto i ranghi dell'Ue e destabilizzato la strategia delle ritorsioni simmetriche che la Commissione aveva preparato. Ursula von der Leyen non parla più di risposta "ferma e proporzionata", come aveva fatto fino a due settimane fa. La linea è cambiata ed è molto meno assertiva. "Siamo pronti a rispondere", ma "c'è un percorso alternativo. Non è troppo tardi per affrontare le preoccupazioni attraverso i negoziati", ha detto giovedì la presidente della Commissione.

