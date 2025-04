L' Ue cerca una difficile unità sui dazi Ma intanto hanno messo il freno a Ursula

dazi del 20% su tutti i prodotti importati, oltre alle misure del 25% già annunciate il mese scorso su acciaio, alluminio e auto. Non saranno adottate decisioni ma l'appuntamento sarà un test sull'unità dell'Ue in una delle sue partite più delicate degli ultimi anni. La Commissione europea aveva lasciato intendere nei giorni scorsi la volontà di rispondere in maniera «ferma e immediata» ai dazi americani. Tuttavia ora sembra prendere tempo, anche su pressione di diversi Stati che non vorrebbero aggravare le tensioni commerciali. Iltempo.it - L'Ue cerca una difficile unità sui dazi. Ma intanto hanno messo il freno a Ursula Leggi su Iltempo.it A memoria mai un Consiglio Commercio dell'Ue era stato così al centro dell'attenzione. I ministri dei Ventisette (l'Italia sarà rappresentata dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani) si riuniscono oggi a Lussemburgo per affrontare l'escalation commerciale con gli Stati Uniti dopo l'annuncio del presidente Donald Trump di colpire l'Unione europea condel 20% su tutti i prodotti importati, oltre alle misure del 25% già annunciate il mese scorso su acciaio, alluminio e auto. Non saranno adottate decisioni ma l'appuntamento sarà un test sull'dell'Ue in una delle sue partite più delicate degli ultimi anni. La Commissione europea aveva lasciato intendere nei giorni scorsi la volontà di rispondere in maniera «ferma e immediata» aiamericani. Tuttavia ora sembra prendere tempo, anche su pressione di diversi Stati che non vorrebbero aggravare le tensioni commerciali.

Ue, passo indietro sulla risposta sui dazi. Ma si cerca una difficile unità - A memoria mai un Consiglio Commercio dell’Ue era stato così al centro dell’attenzione. I ministri dei Ventisette ... (iltempo.it)

L'Ue cerca una strategia per reagire ai dazi: oggi il vertice in Lussemburgo - Dalla riunione non sono attese decisioni, ma un indirizzo politico per guidare la Commissione sulla direzione da prendere nel dialogo con gli Stati Uniti. “Il principale obiettivo è uscire con un mes ... (ilfoglio.it)

L’equidistanza sempre più difficile tra Ue e Usa - Palazzo Chigi comincia a rendersi conto che non sarà facile l’equidistanza tra Ue e Stati Uniti, dopo l’annuncio di Donald Trump di imporre dazi sui prodotti europei. La premier Giorgia Meloni ne ha f ... (corriere.it)