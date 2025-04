L' uccisione di Saman la procura generale chiede l' ergastolo per i 5 familiari

La procura generale di Bologna chiede l'ergastolo per tutti e cinque i familiari imputati per l'omicidio di Saman Abbas: padre, madre, zio e i due cugini. Concludendo la requisitoria nel processo d'appello la pg Silvia Marzocchi ha chiesto alla Corte una sentenza «che restituisca a Saman il ruolo di vittima di un'azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna a morte da parte della famiglia».

