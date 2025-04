Dayitalianews.com - Lucca, ennesima tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una lastra di vetro

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai soccorritori del 118, unadiè precipitata dall’alto all’interno di un hotel, colpendo il lavoratore in pieno.nel primo pomeriggio di oggi, 7 aprile, in viale Pistelli, a Lido di Camaiore, dove undi 56 anni ha perso la vita in un incidente sul. Una prima ricostruzioneErano circa le 14,40 quando, secondo le prime ricostruzioni fornite dai soccorritori del 118, unadiè precipitata dall’alto all’interno di un hotel, colpendo il lavoratore in pieno.Immediato l’allarme lanciato al numero unico per le emergenze, con l’arrivo sul posto di ambulanze, forze dell’ordine e tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne la morte.