Love Reason Get Even le trame degli ultimi episodi | come finisce la serie turca?

Love, Reason, Get Even: ecco le anticipazioni di quello che vedremo. Si avvicina il momento dei saluti anche per Love, Reason, Get Even: la dizi turca, infatti, torna anche questa settimana su Mediaset Infinty ma solo con due episodi, lunedì 7 e martedì 8 aprile. Scopriamo dunque dalle anticipazioni come si concluderà la soap. Love, Reason, Get Even: dove eravamo rimasti Elif ed Ekrem attendono l'assistente sociale, e questa situazione agita entrambe le famiglie, con Menekse e Zumrut pronte a intervenire. Ekrem chiede a Ozan di allontanare Zumrut dal quartiere. Ozan la invita a passare la notte a casa sua, in modo che il giorno dopo non sia nei paraggi e .

