Louis Vuitton riapre la sua storica boutique in via Montenapoleone.

Dopo tre anni di restauro di Palazzo Taverna, la griffe ha riaperto le porte della suasede. Uno spazio completamente rinnovato, omaggio architettonico alla città di Milano, e che vede al suo interno anche il nuovo Da Vittorio Café, che nasce accanto al DaV by Da Vittorio, il primo concept di ristorazione in Italia per la Maison. Ma la grande novità è un intero piano dedicato alle home collections