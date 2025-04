Lotto Napoli ancora regina | vinti oltre 50mila euro

Lotto, del 4 e 5 aprile, regalano alla regione una vincita complessiva di 53.516 euro. Sabato 5, come riporta Agipronews, vinti ad Aversa, in provincia di Caserta, 16.500 euro grazie ad un ambo in via Libertà; mentre a Nola, in provincia di. Napolitoday.it - Lotto, Napoli ancora "regina": vinti oltre 50mila euro Leggi su Napolitoday.it La fortuna bacia la Campania, le ultime estrazioni del, del 4 e 5 aprile, regalano alla regione una vincita complessiva di 53.516. Sabato 5, come riporta Agipronews,ad Aversa, in provincia di Caserta, 16.500grazie ad un ambo in via Libertà; mentre a Nola, in provincia di.

