Anteprima24.it - Lotto: in Campania vinti oltre 53mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoLa fortuna bacia la, le ultime estrazioni del, del 4 e 5 aprile, regalano alla regione una vincita complessiva di 53.516. Sabato 5, come riporta Agipronews,ad Aversa, in provincia di Caserta, 16.500grazie ad un ambo in via Libertà; mentre a Nola, in provincia di Napoli, centrati 14.250con tre ambi e un terno in via Giordano Bruno; ancora a Somma Vesuviana, sempre in provincia di Napoli, colpo da 12.500grazie ad un ambo in via Marigliano. Venerdì 4, un ambo, due ambi Oro e un terno Oro regalano invece a Napoli una vincita da 10.516in via Provinciale Bottighelle. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 5 milioni di, per un totale di373 milioni didida inizio 2025. L'articolo: inproviene da Anteprima24.