Lotto fortunato per Messina e provincia vinti oltre 22mila euro

Lotto e del 10eLotto. A Messina vinti 12.000 euro con una quaterna su tutte le ruote mentre a Patti sono stati vinti 10.869 euro. Ma la vincita più importante è stata registrata a Licata, dove un fortunato giocatore ha puntato 4 euro e ne ha.

