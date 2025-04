Lotta Europei 2025 | eliminati i primi tre azzurri dello stile libero

Europei senior 2025 di Lotta, scattati a Bratislava, in Slovacchia: nello stile libero Rocco Terranova (-57 kg), Colin Realbuto (-65 kg) e Jacopo Masotti (-79 kg) vengono definitivamente eliminati, dopo aver visto svanire l’opportunità del ripescaggio.Nei -57 kg Rocco Terranova cede il passo, nel turno dei qualificazioni ai quarti, al georgiano Roberti Dingashvili, testa di serie numero 4, che si impone per superiorità tecnica dopo 2’43” con incontro interrotto sull’11-1. Il georgiano, però, esce di scena già nei quarti di finale e l’azzurro non viene ripescato.Nei -65 kg Colin Realbuto, invece, viene sconfitto negli ottavi di finale dal tedesco Nico Megerle, vittorioso ai punti per 5-3 al termine di un incontro a lungo equilibrato. Oasport.it - Lotta, Europei 2025: eliminati i primi tre azzurri dello stile libero Leggi su Oasport.it Si chiude senza incontri vinti dagli atleti italiani la prima giornata degliseniordi, scattati a Bratislava, in Slovacchia: nelloRocco Terranova (-57 kg), Colin Realbuto (-65 kg) e Jacopo Masotti (-79 kg) vengono definitivamente, dopo aver visto svanire l’opportunità del ripescaggio.Nei -57 kg Rocco Terranova cede il passo, nel turno dei qualificazioni ai quarti, al georgiano Roberti Dingashvili, testa di serie numero 4, che si impone per superiorità tecnica dopo 2’43” con incontro interrotto sull’11-1. Il georgiano, però, esce di scena già nei quarti di finale e l’azzurro non viene ripescato.Nei -65 kg Colin Realbuto, invece, viene sconfitto negli ottavi di finale dal tedesco Nico Megerle, vittorioso ai punti per 5-3 al termine di un incontro a lungo equilibrato.

