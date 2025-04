Lotta contro truffe agli anziani | in programma un convegno

Le truffe online e le frodi informatiche hanno sottratto agli italiani circa 560 milioni di euro negli ultimi tre anni, registrando un incremento del 30% solo nel 2024. La fascia di età 65-70 anni è la più interessata dalle truffe secondo quanto riportato dal ministero dell'Interno: un fenomeno che si sta spostando sempre più su Internet. Con l'aumento delle attività digitali tra le persone anziane e lo sviluppo di tecniche sofisticate, potenziate dall'intelligenza artificiale, è infatti sempre più semplice ingannare chi, tra questi utenti, ha meno dimestichezza con il web; ad oggi, circa una truffa su quattro nei confronti di un anziano (il 26 per cento del totale) avviene attraverso servizi telefonici e online. Per questo Fipac, il sindacato dei pensionati di Confesercenti Pisa, organizza per mercoledì 9 aprile alle 10 presso la sala convegni della Pubblica Assistenza di Pisa un incontro dal titolo "truffe e raggiri: no grazie.

