L' ospedale Civile piange la morte del professor Giampiero Carosi

ospedale Civile e professore emerito dell'Università di Brescia, la medicina bresciana piange la scomparsa di Giampiero Carosi. Luminare nel campo delle malattie infettive, aveva 84 anni. Il funerale del professor. Bresciatoday.it - L'ospedale Civile piange la morte del professor Giampiero Carosi Leggi su Bresciatoday.it Direttore per oltre vent'anni dell'Istituto di Malattie Infettive e Tropicali dell'e emerito dell'Università di Brescia, la medicina brescianala scomparsa di. Luminare nel campo delle malattie infettive, aveva 84 anni. Il funerale del

