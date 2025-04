Lorenzo Musetti avanza di un passetto nel ranking ATP Possibili sorpassi a Montecarlo

Lorenzo Musetti si trova al 16° posto del ranking ATP nell'aggiornamento rilasciato questa mattina: l'azzurro è a quota 2650, ed in virtù di questo piazzamento è la testa di serie numero 13 del Masters 1000 di Montecarlo, anche se non ha ricevuto un bye al primo turno, riservato ai primi 8 del seeding.Sulla terra battuta monegasca, però, l'azzurro dovrà confermare i 100 degli ottavi di Montecarlo 2024, e per questo motivo Musetti, nonostante la vittoria odierna perde 50 punti in classifica: l'azzurro, però, guadagna una posizione virtuale nel ranking, dato che Stefanos Tsitsipas scarta 1000 punti per la vittoria del 2024.Musetti, dunque, si trova al 15° posto a quota 2600, mentre con un altro successo andrebbe a 2650 punti, al 14° posto virtuale, con sorpasso su Arthur Fils, mentre con l'approdo ai quarti si isserebbe a 2750 punti, al 13° posto virtuale, con sorpasso su Ben Shelton.

