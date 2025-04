Loredana Lecciso | Io aggredita sul bus a Milano per una catenina Preoccupata per i miei figli che vivono qui

Milano, 7 aprile 2025 – "Erano all'incirca le 20, stavo aspettando un autobus assieme ad una mia amica quando, ad un certo punto, si è avvicinato un ragazzo nordafricano con un cartone di vino in mano e ha iniziato a fissarmi. Inizialmente non mi sono Preoccupata più di tanto, ma, quando siamo salite sull'autobus, lui ha iniziato a seguirci e a stringerci per farci sedere in un posto, ma noi siamo rimaste in piedi''. Inizia così il racconto di Loredana Lecciso, che ad Adnkronos ha raccontato dei momenti di paura vissuti a Milano, a bordo du un bus, dove uno sconosciuto Loredana Lecciso ha tentato di strapparle una catenina d'oro che aveva al collo, causandole qualche escoriazione. Una catenina dal grande valore affettivo, che porta sempre al collo, come ha spiegato la diretta interessata. Ilgiorno.it - Loredana Lecciso: “Io aggredita sul bus a Milano per una catenina. Preoccupata per i miei figli che vivono qui” Leggi su Ilgiorno.it , 7 aprile 2025 – "Erano all'incirca le 20, stavo aspettando un autobus assieme ad una mia amica quando, ad un certo punto, si è avvicinato un ragazzo nordafricano con un cartone di vino in mano e ha iniziato a fissarmi. Inizialmente non mi sonopiù di tanto, ma, quando siamo salite sull'autobus, lui ha iniziato a seguirci e a stringerci per farci sedere in un posto, ma noi siamo rimaste in piedi''. Inizia così il racconto di, che ad Adnkronos ha raccontato dei momenti di paura vissuti a, a bordo du un bus, dove uno sconosciutoha tentato di strapparle unad'oro che aveva al collo, causandole qualche escoriazione. Unadal grande valore affettivo, che porta sempre al collo, come ha spiegato la diretta interessata.

