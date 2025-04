Loredana Lecciso aggredita sui mezzi a Milano | Mi hanno messo le mani al collo

Milano - Loredana Lecciso, 53 anni, showgirl e compagna del cantante Albano, è stata aggredita a Milano a bordo di un autobus, dove un uomo ha tentato di strapparle una catenina d'oro che aveva al collo, causandole qualche escoriazione.Loredana Lecciso: la rapinaÈ quanto ha. Brindisireport.it - Loredana Lecciso aggredita sui mezzi a Milano: "Mi hanno messo le mani al collo" Leggi su Brindisireport.it , 53 anni, showgirl e compagna del cantante Albano, è stataa bordo di un autobus, dove un uomo ha tentato di strapparle una catenina d'oro che aveva al, causandole qualche escoriazione.: la rapinaÈ quanto ha.

Loredana Lecciso aggredita sui mezzi a Milano: "Mi hanno messo le mani al collo". Loredana Lecciso: "Aggredita sul bus a Milano per una collanina. Non prenderò più i mezzi, la città è insicura". Loredana Lecciso aggredita sui mezzi a Milano: 'Mi hanno messo le mani al collo'. Loredana Lecciso aggredita sui mezzi a Milano: "Mi hanno messo le mani al collo". Loredana Lecciso aggredita a Milano | Voleva rubarmi la collana Non prenderò più i mezzi. Loredana Lecciso aggredita sui mezzi a Milano | Mi hanno messo le mani al collo. Ne parlano su altre fonti

Loredana Lecciso: “Aggredita sul bus per una collanina. Non prenderò più mezzi pubblici a Milano” - L’aggressione è avvenuta intorno alle 20 di sabato 5 aprile su un autobus a Milano. La compagna di Al Bano: “Mi hanno detto che Milano è diventata insicura, avevano ragione. Sono preoccupata per i ... (fanpage.it)

Loredana Lecciso: «Aggredita sull'autobus a Milano, uno mi ha messo le mani al collo per rubarmi la catenina. Ho paura per i miei figli» - Attimi di panico per Loredana Lecciso a bordo di un autobus a Milano. La compagna di Al Bano è stata aggredita da un uomo che ha cercato ... (msn.com)

“Poteva finire malissimo” la famosissima aggredita in strada, la showgirl racconta il dramma sotto sh0ck - Loredana Lecciso racconta il tentato furto subito a Milano, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei mezzi pubblici e la necessità di misure adeguate. (bigodino.it)