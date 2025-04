Loredana Lecciso aggredita a Milano | Voleva rubarmi la collana Non prenderò più i mezzi

Milano era diventata una città più insicura, e devo ammettere che avevano ragione. Io di certo non prenderò più i mezzi pubblici”. È la denuncia di Loredana Lecciso che all’Adnkronos ha raccontato la brutta avventura di cui è stata protagonista nel capoluogo lombardo lo scorso sabato 5 aprile, alla vigilia del Fuorisalone.“Erano all’incirca le 20 stavo aspettando un autobus insieme ad una mia amica quando, ad un certo punto, si è avvicinato un ragazzo nordafricano con un cartone di vino in mano e ha iniziato a fissarmi“, ha detto la compagna di Al Bano. “Inizialmente non mi sono preoccupata più di tanto, ma, quando siamo salite sull’autobus, lui ha iniziato a seguirci e a stringerci”. Dayitalianews.com - Loredana Lecciso aggredita a Milano: “Voleva rubarmi la collana”/ Non prenderò più i mezzi” Leggi su Dayitalianews.com “Mi hanno aggredito sull’autobus per una collanina d’oro, adesso ho dei graffi al collo. Mi avevano detto cheera diventata una città più insicura, e devo ammettere che avevano ragione. Io di certo nonpiù ipubblici”. È la denuncia diche all’Adnkronos ha raccontato la brutta avventura di cui è stata protagonista nel capoluogo lombardo lo scorso sabato 5 aprile, alla vigilia del Fuorisalone.“Erano all’incirca le 20 stavo aspettando un autobus insieme ad una mia amica quando, ad un certo punto, si è avvicinato un ragazzo nordafricano con un cartone di vino in mano e ha iniziato a fissarmi“, ha detto la compagna di Al Bano. “Inizialmente non mi sono preoccupata più di tanto, ma, quando siamo salite sull’autobus, lui ha iniziato a seguirci e a stringerci”.

Loredana Lecciso aggredita a Milano: come sta - Sono stati attimi di grande spavento per Loredana Lecciso, vittima di una aggressione a Milano mentre si trovava su un autobus. Cosa è accaduto. Di recente era stata protagonista di alcune dichiarazio ... (msn.com)

Loredana Lecciso: “Aggredita sul bus per una collanina. Non prenderò più mezzi pubblici a Milano” - L’aggressione è avvenuta intorno alle 20 di sabato 5 aprile su un autobus a Milano. La compagna di Al Bano: “Mi hanno detto che Milano è diventata insicura, avevano ragione. Sono preoccupata per i ... (fanpage.it)

Loredana Lecciso: "Io aggredita sul bus a Milano per una catenina" - (Adnkronos) - Loredana Lecciso aggredita a Milano a bordo di un autobus dove un uomo ha tentato di strapparle una catenina d'oro che aveva al collo, causandole qualche escoriazione. E' quanto racconta ... (msn.com)