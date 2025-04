Ilfattoquotidiano.it - Londra, commissariato il Saint George Trust di Roberto Fiore: l’associazione del leader di Forza Nuova avrebbe finanziato i No Vax

È arrivato al capolinea ilEducational(SGET), associazione del terzo settore con sede afondata daldinel 1994 e dai cui sarebbero transitate decine di migliaia di euro di finanziamenti per la campagna No VAX di FN durante la pandemia di Covid.La Charity Commission inglese ne ha comunicato oggi il commissariamento, affidando la gestione del patrimonio a due liquidatori. Al termine di una inchiesta avviata il 7 ottobre 2022, l’ente regolatore del terzo settore ha verificato una serie di gravi irregolarità finanziarie e di governance e annunciato l’imminente chiusura dell’organizzazione.IlEducational, con sede nell’Hampshire, era stata costituita il 25 gennaio 1994 e registrata il 6 gennaio 1995 per svolgere attività di promozione della religione cattolica e educazione nella fede e, si legge sulla pagina ancora attiva della Charity Commission, “promozione di diritti umani, uguaglianza razziale e politiche di inclusione”.