Londra celebra Cheli Laurea honoris causa all’astronauta dei record

e pilota collaudatore Maurizio. Gli è stata conferita nei giorni scorsi dall’University of West London, ateneo specializzato nel trasporto aereo, "per il suo straordinario contributo all’esplorazione spaziale, all’aviazione e all’innovazione". Nel corso della cerimonia,ha parlato a un pubblico di studenti, docenti e personalità del settore dell’aviazione britannica condividendo le sue esperienze e riflessioni su una carriera straordinaria. L’evento diè stato realizzato in collaborazione con il Lord Byron College di Bari e con la Regione Puglia, rappresentata dal direttore dello Sviluppo Economico Gianna Elisa Berlingerio, che ha illustrato gli investimenti della regione in ambito aerospaziale. Gli amministratori del Comune si sono complimentati con il loro concittadino premiato a, "un grandissimo orgoglio per il nostro paese e soprattutto un grandissimo esempio per i nostri ragazzi".