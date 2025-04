Ilrestodelcarlino.it - L’ombra dei dazi sul lambrusco: "L’America si era già messa avanti. A inizio anno ordini saliti del 90%"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Giulia Beneventi "Sono molto preoccupata da questa situazione, come penso tutti i miei colleghi. Senza girarci intorno: sappiamo benissimo che la guerra deinon fa bene a nessuno". Paola Rinaldini, titolare di Rinaldini Vini - azienda agricola Il Moro di Sant’Ilario, va dritta al punto.per quanto possibile, ovvio. Difficile sapere cosa aspettarsi dal futuro, ma senza dubbio la nuova politica import-export di Trump non fa soffiare venti favorevoli. Il mercato di Rinaldini Vini si rivolge molto al mondo horeca: ristorazione, alberghi, locali, catering. Nel dettaglio, l’Italia ha il 45%, i privati il 15% e l’export arriva al 40%. Uno dei loro prodotti di punta, il ‘Vecchio Moro’, è stato omaggiato dal quotidiano britannico The Independent come "il miglioral mondo da abbinare con i salumi e il Parmigiano Reggiano", elogio seguito da quello di Dave McIntyre, giornalista specializzato nella categoria Food, sulle pagine del Washington Post.