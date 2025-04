Lodi il treno guasto riparte ma non si ferma nelle stazioni | pendolari furiosi

Lodi), 7 aprile 2025 – Un guasto al treno fa scattare la rabbia dei pendolari Lodigiani. Il convoglio in questione era il 24120 delle 7.23 da Lodi per Saronno che è rimasto fermo alla stazione di Tavazzano con Villavesco. "Per un treno in avaria a Tavazzano con Villavesco, che poi ha ripreso la corsa, ma è passato nelle nostre stazioni senza fermarsi, siamo rimasti fermi allo scalo di Borgolombardo e non solo", spiegano alcuni membri del Comitato pendolari Lodigiano e sud Milano. I disagi, quindi, sono stati registrati anche tra i pendolari Lodigiani diretti a nord. Le lamentele "Il 7.23 da Lodi in avaria a Tavazzano con Villavesco – raccontano i pendolari sui social – non si è fermato a San Zenone al Lambro, Melegnano, San Giuliano e San Donato Milanese".

