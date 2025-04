Lodi blitz della Finanza in un negozio | sequestrati oltre 12mila prodotti di ferramenta Non sicuri mancano le indicazioni di legge

Lodi, 7 aprile 2025 - blitz della Finanza in un negozio di Lodi, sequestrati 12.200 prodotti ritenuti “non sicuri”. Il controllo ha interessato, in particolare, ferramenta, prodotti in legno e oggettistica di utilizzo domestico ed erano destinati alla vendita benché, secondo le fiamme gialle, “risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale”. L’obiettivo delle verifiche era garantire la sicurezza dei prodotti acquistati ai clienti e accertare eventuali violazioni del Codice del Consumo. I prodotti finiti nel mirino dei militari erano disposti sugli scaffali, a disposizione degli avventori. Si tratta di 12200 articoli che sono risultati non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo. Questo perché, in base alle verifiche eseguite dalla Finanza, le confezioni erano sprovviste delle informazioni minime previste dalla normativa vigente. Ilgiorno.it - Lodi, blitz della Finanza in un negozio: sequestrati oltre 12mila prodotti di ferramenta. “Non sicuri, mancano le indicazioni di legge” Leggi su Ilgiorno.it , 7 aprile 2025 -in undi12.200ritenuti “non”. Il controllo ha interessato, in particolare,in legno e oggettistica di utilizzo domestico ed erano destinati alla vendita benché, secondo le fiamme gialle, “risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale”. L’obiettivo delle verifiche era garantire la sicurezza deiacquistati ai clienti e accertare eventuali violazioni del Codice del Consumo. Ifiniti nel mirino dei militari erano disposti sugli scaffali, a disposizione degli avventori. Si tratta di 12200 articoli che sono risultati non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo. Questo perché, in base alle verifiche eseguite dalla, le confezioni erano sprovviste delle informazioni minime previste dalla normativa vigente.

