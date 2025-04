Juventusnews24.com - Locatelli si prende le prime pagine, ma non è lui il migliore in campo secondo i giornali: un altro bianconero ha preso un voto più alto

di Redazione JuventusNews24sile, ma non è lui ilinper i: unhaunpiùdell'autore del golL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida di ieri tra Roma e Juventus, gara terminata col punteggio di 1-1.il quotidiano è Pierre Kalulu ildel match, non solo tra le fila dei bianconeri ma in generale.KALULU 7,5 – Va spesso al cross come nell'azione del vantaggio. In difesa due volte miracoloso su Cristante e su Gourna-Douath. Sbaglia sul gol, ma non è il solo.