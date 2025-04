Locatelli sale sul podio dei giocatori che hanno colpito più volte la Roma in trasferta | eguagliata una meteora davanti solo una leggenda! La statistica

Locatelli, centrocampista della Juve, sale sul podio dei giocatori che hanno colpito più volte la Roma all’Olimpico: il datoIl gol del momentaneo vantaggio della Juve a Roma vale statisticamente tantissimo per Manuel Locatelli. La fantastica volée, con cui il capitano bianconero ha sbloccato la sfida di ieri, gli ha permesso di salire sul podio dei giocatori della Vecchia Signora che hanno colpito più volte la Roma all’Olimpico da quando esistono i tre punti (stagione 1994/1995).Come emerge sul profilo X di Opta Paolo, il numero 5 ha marcato la seconda rete contro i giallorossi in trasferta. In questa speciale classifica ha agganciato una meteora come Diego ed è dietro solo a una grande leggenda come Pavel Nedved. L’ex Furia Ceca ha marcato tre reti all’Olimpico con la maglia bianconera. Juventusnews24.com - Locatelli sale sul podio dei giocatori che hanno colpito più volte la Roma in trasferta: eguagliata una meteora, davanti solo una leggenda! La statistica Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24, centrocampista della Juve,suldeichepiùlaall’Olimpico: il datoIl gol del momentaneo vantaggio della Juve avalemente tantissimo per Manuel. La fantastica volée, con cui il capitano bianconero ha sbloccato la sfida di ieri, gli ha permesso di salire suldeidella Vecchia Signora chepiùlaall’Olimpico da quando esistono i tre punti (stagione 1994/1995).Come emerge sul profilo X di Opta Paolo, il numero 5 ha marcato la seconda rete contro i giallorossi in. In questa speciale classifica ha agganciato unacome Diego ed è dietroa una grandecome Pavel Nedved. L’ex Furia Ceca ha marcato tre reti all’Olimpico con la maglia bianconera.

Locatelli sale in cattedra: gol e prestazione da leader nella serata dell’Olimpico. Da Thiago Motta a Tudor la storia non cambia - Locatelli sale in cattedra: gol e prestazione da leader all’Olimpico. Da Thiago Motta a Tudor la storia non cambia: è e resta imprescindibile È stato tra i leader assoluti della serata dell’Olimpico e ... (juventusnews24.com)

