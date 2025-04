Locatelli sale in cattedra | gol e prestazione da leader nella serata dell’Olimpico Da Thiago Motta a Tudor la storia non cambia

È stato tra i leader assoluti della serata dell'Olimpico e non solo per il bellissimo gol realizzato nel corso del primo tempo e che aveva indirizzato sui giusti binari una partita spartiacque per la stagione della Juventus. Manuel Locatelli si è nuovamente messo in mostra in una annata in cui è tornato ad alti livelli, e nell'era targata Thiago Motta e in queste ultime due partite sotto la guida di Igor Tudor. Contro la Roma una prestazione autorevole, di grande precisione, presenza e applicazioni in entrambe le fasi, condita da un gol di pregevole fattura (un altro allo Stadio Olimpico, dopo i due segnati con la Nazionale italiana agli Europei del 2020 e quello nella serata della pazza rimonta per 4-3).

