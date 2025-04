Lo spread Btp-Bund in avvio schizza a 128 punti

schizza in avvio lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund sale di quasi 9 punti base a 128 punti. Si tratta del livello più alto da novembre. Il rendimento del decennale italiano sale di un punto base e tocca il 3,79% mentre i titoli di stato tedeschi a 10 anni cedono 7 punti base al 2,5%. Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund in avvio schizza a 128 punti Leggi su Quotidiano.net inlo. Il differenziale tra Btp esale di quasi 9base a 128. Si tratta del livello più alto da novembre. Il rendimento del decennale italiano sale di un punto base e tocca il 3,79% mentre i titoli di stato tedeschi a 10 anni cedono 7base al 2,5%.

