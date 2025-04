Lo sport come strumento di crescita sociale e culturale

sport come strumento di crescita sociale e culturale", promosso da Panathlon Prato, Salesiani per il sociale – Prato, Coiano Santa Lucia, Prato Social Club e Confartigianato Imprese Prato. Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi e i contenuti dell’iniziativa, pensata per valorizzare il ruolo dello sport come veicolo di inclusione, educazione e sviluppo personale. Un progetto che mira a sensibilizzare il territorio, in particolare le nuove generazioni, sull’importanza dei valori sportivi nella costruzione di una società più coesa e solidale. Il percorso si articolerà in tre appuntamenti pubblici, ospitati presso l’Auditorium di Confartigianato (tranne il convegno conclusivo), che vedranno la partecipazione di educatori, dirigenti sportivi, rappresentanti delle istituzioni ed esperti del mondo scolastico. Lanazione.it - Lo sport come strumento di crescita sociale e culturale Leggi su Lanazione.it Prato, 7 aprile 2025 – Presentato nella sede di Confartigianato Imprese Prato in viale Montegrappa il percorso formativo "Lodi", promosso da Panathlon Prato, Salesiani per il– Prato, Coiano Santa Lucia, Prato Social Club e Confartigianato Imprese Prato. Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi e i contenuti dell’iniziativa, pensata per valorizzare il ruolo delloveicolo di inclusione, educazione e sviluppo personale. Un progetto che mira a sensibilizzare il territorio, in particolare le nuove generazioni, sull’importanza dei valoriivi nella costruzione di una società più coesa e solidale. Il percorso si articolerà in tre appuntamenti pubblici, ospitati presso l’Auditorium di Confartigianato (tranne il convegno conclusivo), che vedranno la partecipazione di educatori, dirigentiivi, rappresentanti delle istituzioni ed esperti del mondo scolastico.

Lo sport come strumento di crescita sociale e culturale. Al via il nuovo percorso formativo “Lo sport come strumento di crescita sociale e culturale”. Lo sport come strumento di inclusione e riscatto sociale in carcere: nasce il progetto “Rigiocare il Futuro”. We Can Play Futsal si conferma: “Lo sport strumento fondamentale di crescita personale e sociale”.. Lo sport come strumento di crescita, formazione e inclusione. Giovani, un progetto dedicato alla pallamano come strumento di crescita. Ne parlano su altre fonti

Lo sport come strumento di crescita, formazione e inclusione - "Permettere ai ragazzi di accedere alle discipline sportive significa qualcosa di più profondo del mero agonismo" ... (cuneodice.it)

Sport come strumento di crescita, un torneo e un campetto per i ragazzi - “Continuiamo con soddisfazione ad investire sul futuro dei nostri giovani – ha sottolineato l'assessora allo Sport e Pari Opportunità - lo sport è un’importante risorsa educativa che non ... (reportweb.tv)

Schiavolin (AD Snaitech): “Lo sport deve essere un luogo di crescita, rispetto e inclusione” - “Lo sport deve essere un luogo di crescita, rispetto e inclusione”. E' quanto ha detto l'AD di Snaitech Fabio Schiavolin. (agimeg.it)