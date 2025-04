Lo schianto delle Borse asiatiche tra reazione emotiva e strategia

Borse asiatiche hanno subito un inizio di settimana durissimo e un lunedì nero ha caratterizzato i listini dell'Estremo Oriente sull'onda lunga dei dazi statunitensi imposti sia ai Paesi amici che ai rivali strategici come la Cina. Pechino ha ricevuto i dazi reciproci più forti, ma una severa tassazione colpirà anche le merci di alleati di Washington come Corea del Sud, Giappone e Taiwan, per non parlare di India e Vietnam.I numeri parlano chiaro. La Borsa asiatica ha perso su tutta la linea. Dal -4% del Nift 50 indiano al -10,6% dell'Hang Seng di Hong Kong, passando per il calo dell'indice Kospi di Seul (-5,2%), del Nikkei 225 giapponese (-6,5%), dello Sti di Singapore (-7,5%) e del Taiex di Taiwan (-9,7%) la seduta odierna è stata a dir poco sanguinosa.L'eccesso di titoli americaniC'entra il fatto che l'Asia vive di globalizzazione, e la globalizzazione vive del deficit federale americano nella bilancia dei pagamenti e in quella commerciale che Trump sta aggregando: sono oltre 700 i miliardi di dollari di surplus che Cina, Giappone, India, Taiwan, Vietnam, Thailandia, Indonesia e Corea del Sud, primi otto Paesi per commercio con Washington, hanno accumulato verso la superpotenza nello scambio di beni.

