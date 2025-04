Anteprima24.it - Lo rincorre in scooter e lo uccide, poi si suicida: gelosia esplosa dopo le chat con la ex

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiHa inseguito l’uomo che considerava il suo rivale in amore, gli ha sparato a sangue freddo davanti a una scuola dell’infanzia, sotto gli occhi di mamme e bambini, poi si è allontanato e si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa. Omicidio-suicidio nella mattinata di oggi a Marano, nell’hinterland nord di Napoli, dove un 40enne, Andrea Izzo, ha freddato Milko Gargiulo, 55 anni, con almeno cinque colpi di pistola, per poirsi qualche chilometro più in là, nella zona dei Camaldoli.Secondo una prima ricostruzione, Izzo ha incrociato la vittima mentre era a bordo della sua auto, una Bmw.un primo tentativo di avvicinamento finito con una caduta dallo, il 40enne si è rimesso in sella e ha completato l’inseguimento approfittando del traffico dell’orario di ingresso scolastico.