LIVREA pubblica "Falli fuori": il nuovo inno pop di ribellione femminile fuori l'11 aprile 2025

Si intitola “” ilsingolo divenerdì 11per Zona Neutrale, in collaborazione con talentoliquido e distribuito da Believe. Dopo l’album d’esordio Il canto del villaggio, la cantautrice torna con una traccia carica di groove e veleno, un manifesto sonoro che profuma di insurrezione e verità.Indice“” di: una favola senza principesse da salvareLa poetessa del groove: chi è”: uninizio per” di: una favola senza principesse da salvareProdotto da Duck Chagall, “” diè una bomba tribale pop, un cuore che batte furioso tra club e marciapiedi, nei bar notturni e nelle playlist dei più disillusi.non canta per piacere, ma per liberare: il suo è un grido viscerale che lacera le sovrastrutture e respinge i ruoli imposti.