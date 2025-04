Livorno torna in serie C Giani | Ripartenza verso il calcio che conta

FIRENZE – "Saluto con soddisfazione il ritorno del Livorno in serie C. La sua ripartenza dall'Eccellenza fu dovuta a questioni societarie. Quattro anni fa iniziò la ricostituzione del club ed oggi applaudiamo il ritorno della squadra che rappresenta la città di Livorno nel calcio professionistico. È la prima squadra toscana, tra quelle che partecipano a campionati professionistici."

