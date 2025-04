Livorno finalmente è serie C | dagli incubi Tau e Pomezia al trionfo di Terranuova tutte le tappe della rinascita

Livorno aver trascorso ben quattro anni nelle categorie dilettantistiche (uno in Eccellenza, tre in serie D) è stato un calvario. E la promozione ottenuta in questa stagione, meritata e mai in discussione, rappresenta una. Livornotoday.it - Livorno, finalmente è serie C: dagli incubi Tau e Pomezia al trionfo di Terranuova, tutte le tappe della rinascita Leggi su Livornotoday.it È la fine di un incubo. Sì, perché parliamoci chiaro, per una piazza comeaver trascorso ben quattro anni nelle categorie dilettantistiche (uno in Eccellenza, tre inD) è stato un calvario. E la promozione ottenuta in questa stagione, meritata e mai in discussione, rappresenta una.

