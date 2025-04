Justcalcio.com - Liverpool vuole che la stella sudamericana sostituisca Virgil van Dijk: rapporto

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Ilha iniziato a prepararsi per la vita dopoVan, nel caso in cui l’olandese lasci Anfield in estate.Vanè fuori contratto alla fine della stagione, ma nonostante abbia affermato che i progressi sono stati compiuti su una firma di un nuovo accordo dopo la sconfitta per 3-2 dia Fulham di domenica, nulla è ancora confermato.“Ci sono progressi, sì”, ha detto Van. “Non lo so if I’ll stayvedremo. Ascolta, queste sono discussioni interne e vedremo. Adoro il club, adoro i fan ed erano di nuovo lì per noi e volevamo premiarli “.che allineaVanSostituzioneL’olandese è stato imperioso questo termine (Credito immagine: Carl Recine/Getty Images)I Reds si trovano in una situazione simile con Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold, con la gerarchia del club che guarda a potenziali sostituti nel caso in cui uno qualsiasi dei trio partisca in estate.