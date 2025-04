Oasport.it - LIVE Musetti-Bu 4-6, 7-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: spalle al muro, l’azzurro reagisce da grande giocatore. 3° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:50 Doppio toilet break.15:48 Quindi, era fuori!era sotto 6-4, 4-2 e in preda a una marea di errori. Sul 3-4 è successo quello che si auspicava: Bu è diventato più falloso e il braccio delsi è finalmente sbloccato. La risposta con cui ha chiuso è stata pazzesca!IIIIIII-Bu 4-6, 7-5! Non ci credo! Come ha chiuso! risposta vincente di rovescio d’incontro d’autore, che manda in paradiso il pubblico del Campo Centrale di!30-40 Bravissimo con il dritto lungoriga Bu. Ce n’è un’altra!Seconda15-40 E’ TORNATOOOOOOOOOOO! Clamoroso punto diche risponde in qualche modo alla prima a 220, esplode prima il rovescio lungoriga e poi il dritto sulla riga a tutto braccio vincente!15-30 RESTA DI QUA!!!! SIII! Difesa pazzesca ancora diche è premiata dall’errore di Bu con lo smash a rimbalzo!15-15 Che bello lo slice corto di! Quanto ci piace! Sbaglia di rovescio Bu che aveva peraltro rischiato il doppio fallo.