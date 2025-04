Oasport.it - LIVE Musetti-Bu 4-6, 7-5, 6-3, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro si salva per un pelo e può iniziare il suo torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match molto sofferto di Lorenzo, che sie sfiderà Jiri Lehecka al secondo turno di! Un saluto sportivo!16:37 Quattro ace e tre doppi falli per Bu, di cui due molto gravi.ha il 77% di prime in campo, con il 71% di punti vinti con la prima e il 52% con la seconda. Il rivale si ferma a 70% con la prima e 49% con la seconda. Ma nel primo set aveva servito appena 6 seconde palle.16:36 Due ore e 40? di lotta sul Centrale.aveva iniziato la partita in modo terribile, farcendo di errori primo e metà secondo set. Poi, qualcosa è cambiato! Lo slice e una maggiore propensione alla sofferenza hanno fatto sì chegirasse la partita.16:35b. Bu 4-6, 7-5, 6-3!! Chiude alla grande una partita DURISSIMA, che era un passo e mezzo fuori dal