LIVE Musetti-Bu 0-1 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | inizio contratto e subito break cinese

DIRETTA LIVEA-40 Gran difesa di Bu, alla fine cede con lo slice l’azzurro.40-40 Favoloso lungoriga di rovescio di Musetti!40-30 Non risponde di dritto sulla seconda Lorenzo.30-30 Stavolta la palla corta a segno è dell’azzurro!30-15 Gira lo scambio con il rovescio lungoriga e scaglia il dritto vincente Musetti!30-0 Con il dritto il cinese.15-0 Non risponde di dritto Musetti.0-1 Largo anche il dritto d’approccio di Musetti, su palla bassa. inizio molto contratto.15-40 Lunga la difesa di Musetti. Palle break.15-30 Gran palla corta Bu.15-15 Lungo il cross.15-0 Gran dritto lungoriga di Musetti!Lorenzo Musetti al servizio13:47 C’è un precedente da ribaltare, il comodo 6-4, 6-2 con cui uno scatenato Bu si impose a Beijing (CHN), torneo che nel 2024 lo lanciò nel tennis che conta. Oasport.it - LIVE Musetti-Bu 0-1, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: inizio contratto e subito break cinese Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Gran difesa di Bu, alla fine cede con lo slice l’azzurro.40-40 Favoloso lungoriga di rovescio di!40-30 Non risponde di dritto sulla seconda Lorenzo.30-30 Stavolta la palla corta a segno è dell’azzurro!30-15 Gira lo scambio con il rovescio lungoriga e scaglia il dritto vincente!30-0 Con il dritto il.15-0 Non risponde di dritto.0-1 Largo anche il dritto d’approccio di, su palla bassa.molto.15-40 Lunga la difesa di. Palle.15-30 Gran palla corta Bu.15-15 Lungo il cross.15-0 Gran dritto lungoriga di!Lorenzoal servizio13:47 C’è un precedente da ribaltare, il comodo 6-4, 6-2 con cui uno scatenato Bu si impose a Beijing (CHN), torneo che nel 2024 lo lanciò nel tennis che conta.

ATP Montecarlo, Musetti-Bu in diretta: l’orario di Berrettini-Navone. Musetti-Djokovic all'Atp Miami, dove vedere la partita degli ottavi. Lorenzo Musetti - Alexander Zverev al Vienna Open 2024: orario della partita e dove vedere in diretta i quarti di finale | Tennis ATP. Musetti - Auger-Aliassime, in palio il bronzo: quando e dove vederla in tv. Tennis Tracker: Musetti eliminato a sorpresa da Bu, Draper costretto al ritiro, Alcaraz imperioso - VIDEO. Sinner diretta Atp Pechino: Jannik batte Bu e vola in finale Rivivi la diretta. Ne parlano su altre fonti

LIVE Musetti-Bu, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: serve la giusta energia contro il cinese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita d'esordio di Lorenzo Musetti contro Bu ... (oasport.it)

ATP Montecarlo, il programma di oggi e le partite in diretta: in campo Musetti-Bu e Berrettini-Navone, gli orari TV - Musetti-Bu e Berrettini-Navone in diretta oggi all'ATP Monte-Carlo 2025: il programma e le partite degli italiani in tempo reale ... (fanpage.it)

Musetti-Bu, sfida a Montecarlo: orario, precedenti e dove vederla in tv - Lorenzo Musetti in campo a Montecarlo. Il tennista azzurro affronterà oggi, lunedì 7 aprile, il cinese Yunchaokete Bu, numero 67 del mondo, nel primo turno del Masters 1000, primo appuntamento di ... (msn.com)