Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si parte con una cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della primadeldei. L’edizionedella storica corsa a tappe, la numero 64, iniziae si concluderà sabato 12 con l’arrivo ad Eibar. Gli appassionati potranno gustarsi una battaglia di sei giorni in cui si attendono grandi emozioni e colpi di scena a ripetizione.Sidalla prova contro il tempo. La corsa inizia con laVitoria Gasteiz-Baskonia Alaves, 16,5 chilometri la lunghezza del percorso. I corridori iniziano in pianura, affrontano l’Arzubiaga, terza categoria di 0,9 chilometri al 2,4% di pendenza media e, dopo unaondulata, si proiettano verso il traguardo.Ci sarà tempo e modo per recuperare l’eventuale distacco accumulato, importante però partire bene e, in ottica lotta per la classifica generale, inviare fin da subito chiari segnali sui rapporti di forza esistenti nei confronti dei diretti rivali.