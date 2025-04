Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Schachmann rimane leader della cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Sesto tempo per il francese Bruno Armirail nel primo intermedio.15.47 Conclude 12esimo Santiago Buitrago.15.44 Wilco Kelderman ha cominciato ora la sua.15.41 Nelson Oira chiude con il sesto tempo.15.38 Sta per concludere la sua prova Ben Tulett.15.35 Ricordiamo le prime 3 posizioni:, Hayter e Van Wilder.15.32 Parte anche Julien Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team).15.29 Partito Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious).15.26 Gran prova di Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) che si colloca temporaneamente in terza posizione.15.23 Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) firma il settimo crono.15.20 Mancano circa 100 corridori alla partenza.15.17 Sepp Kuss chiude la sua crono in 26esima posizione.15.14 Eddie Dunbar (Team Jayco Alula) chiude in settima posizione.