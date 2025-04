Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Schachmann rimane leader della cronometro. Lipowitz è secondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:39 Ha iniziato la sua prova Joao AlmeidaUAE Team Emirates – XRG.16:36 Ha preso il via il belga Thibau NysLidl – Trek.16:34 Il messicano Isaac Del ToroUAE Team Emirates – XRG chiude con un distacco di 23 secondi da Maximilian.16:31 Il tedesco FlorianRed Bull – BORA – hansgrohe chiude in seconda posizione con il tempo di 18.38,04, ad undalla testacorsa.16:29 Enric MasMovistar Team conclude la sua prova con un distacco di 1? e 10” dal tedesco Maximilian.16:25 Florianha superato l’olandese Bauke MollemaLidl-Trek, partito un minuto prima di lui.16:22 Quarto tempo all’intermedio per FlorianUAE Team Emirates – XRG con 5.42,67, a tre secondi dal