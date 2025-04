Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la prova di McNulty

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:25 Brandonha vinto cinque prove contro il tempo sul totale delle sedici affermazioni ottenute in carriera.17:23 Parte Brandondella UAE Team Emirates – XRG.17:21 Il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek fissa il diciassettesimo tempo all’intermedio con .08,42 di ritardo da Schachmann.17:20 Prende il via lo spagnolo Pello Bilbao della Bahrain-Victorious.17:19 Lo spagnolo Pablo Castrillo accusa tredici secondi di ritardo all’intermedio.17:15 Prende il via il colombiano Daniel Felipe Martinez della Red Bull – BORA – hansgrohe.17:13 Ha iniziato la suail danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek.17:11 Prende il via lo spagnolo Pablo Castrillo della Movistar Team.17:08 Il belga Steff Cras chiude la suacon 42 secondi di ritardo dalla testa della classifica.