LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Hayter davanti a tutti nella cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Eddie Dunbar (Team Jayco Alula) chiude in settima posizione.15.11 18’37” il tempo del leader della classifica.15.07 Invariate le prime tre posizioni: Schachmann,e Campenaerts.15.04 Parte Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team).15.01 Il tedesco conclude laal primo posto.15.00 Maximilian Schachmann è il più veloce al primo intermedio.14.57 Ben Healy (EF Education-EasyPost) si posiziona in terza piazza.14.54 Ethanmantiene la prima posizione con 5 secondi di vantaggio su Campenaerts.14.51 Victor Campenaerts non riesce ad agganciare la prima posizione. Il belga chiude secondo.14.49 Mauro Schmid chiude la sua prova contro il tempo in seconda posizione provvisoria.14.46 Alessandro Verre ha concluso in terza posizione a 55 secondi dal leader.