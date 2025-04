Oasport.it - LIVE Fognini-Cerundolo, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: termina l’ultimo match che precede l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45 Tramonta anche iltra Medvedev e Khachanov. E’ il primo a centrare il secondo turno dopo una battaglia di quasi 3 ore. 7-5, 4-6,6-4 il finale di 2-1. Ora tocca a Fabio.18.52 Khachanov riequilibra la partita portandola sull’1-1 (7-5, 4-6). Questione di minuti per il set decisivo, il terzo ed ultimo prima della sfida tra.17.55 Si chiude il primo set tra Medvedev e Khachanov, un’ora di lotta che vede il primo strappare il set 7-5. Tra pochi minuti il secondo set.16.55 Cominciato ora il derby russo tra Medvedev-Khachanov. Ultima sfida prima di.16.35 Musetti riesce a disinnescare il cinese Bu: gara particolarmente complicata perche strappa il secondo turno in 2 ore e 34 minuti con il finale tutt’altro che scontato di 4-6, 7-5, 6-3.