Oasport.it - LIVE Fognini-Cerundolo, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: partito ultimo match che precede la partita dell’azzurro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Cominciato ora il derby russo tra Medvedev-Khachanov. Ultima sfida prima di.16.35 Musetti riesce a disinnescare il cinese Bu: gara particolarmente complicata per l’azzurro che strappa il secondo turno in 2 ore e 34 minuti con il finale tutt’altro che scontato di 4-6, 7-5, 6-3. Musetti affronterà Jiri Lehecka al secondo turno:nti di 2-0 in favore del ceco. Tra qualche minuto lo start di Medvedev-Khachanov, derby russo ed ultima sfida prima di.13.40 Termina in questo momento il primo dei tre incontri che precedono la sfida. 2 ore e 26 minuti di lotta tra lo svizzero Wawrinka ed il Cileno Tabilo: è il sudamericano ad aver la meglio in tre set con il finale di (1-6, 7-5,7-5). Ora il programma prosegue con la sfida tra l’azzurro Musetti ed il cinese Bu.