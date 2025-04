LIVE Fognini-Cerundolo ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | il ligure torna sulla terra che lo rese grande sei anni fa

Buongiorno! Benvenute e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e Francisco Cerundolo, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il ligure per rilanciarsi e regalarsi la sfida ad Alcaraz, 6 anni dopo il trionfo. Il match sarà il quarto di giornata sul Court Ranier II in seguito a Wawrinka-Tabilo (ore 11.00), Musetti-Bu e Medvedev-Khachanov.Match complicato sulla carta per Fabio Fognini che dovrà arginare l'argentino numero 23 del mondo. Per il ligure si tratta della seconda partita assoluta in un tabellone principale ATP quest'anno, dopo aver perso la prima sfida a Marrakech. L'azzurro è a caccia della migliore condizione e cercherà di migliorare il bilancio in deficit di inizio stagione (1-5). Cerundolo vive un momento agli antipodi: è numero 16 al mondo nella classifica che tiene conto solo dei punti raccolti nell'anno solare ed ha raggiunto i quarti di finale ad Indian Wells e Miami.

